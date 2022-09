Jazztime - Joe Zawinul & More

Joe Zawinul ist sicher einer der bekanntesten Jazzmusiker aus Europa.

1959 reiste er als 27-jähriger in die USA um in Berklee zu studieren. Zwei Tage nach seiner Ankunft in New York begleitete er schon Ella Fitzgerald und spielte dann mit Maynard Ferguson. Statt des Jazzstudiums blieb er in New York und war wesentlich beteiligt an der Entwicklung des Souljazz mit Cannonball Adderley und des Fusion mit Miles Davis und Weather Report. Seine Kompositionen wie Mercy, Mercy, Mercy und Birdland wurden zu Welthits. Joe Zawinul, der 2007 mit 75 Jahren starb, wäre dieses Jahr 90 Jahre alt geworden.

Florian Trübsbach – Saxophon

Chris Mehler – Trompete

Tilman Jäger – Piano

Martin Simon - Kontrabass

Valentin Renner – Schlagzeug