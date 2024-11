JazzTime: Kurz/Ludwig/Parzhuber feat. Loren Stillman

Die drei Freunde und Kollegen sind Virtuosen auf ihren Instrumenten und stellen doch zu jeder Zeit immer Melodie und die tiefere Aussage der Musik in den Mittelpunkt.

Sie erkunden ihre Kompositionen und improvisieren immer als Team, die faszinierende musikalische Gebilde entstehen lassen.

Bereichert wird das Trio von dem international gefeierten Saxophonisten Loren Stillman. Der US-amerikanische Alt- und Tenorsaxophonist hat eine beeindruckende Vita. Er wirkte u.a. in den Bands von Charlie Haden und Paul Motian und ist eine absolut außergewöhnliche Stimme auf seinem Instrument. Weltklasse ist in diesem Fall keine Übertreibung. So ist es den Vieren ein Leichtes, Ästhetik und Ideale beim Improvisieren übereinander zu bringen – alles passt, man kennt und vertraut sich und kann die Musik einfach gemeinsam geschehen lassen.

Andreas Kurz–b

Johannes Ludwig–as

AlexanderParzhuber–dr

LorenStillman–ts

Jazzbar ab 18:30 Uhr geöffnet.