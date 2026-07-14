JazzTime - Little Vintage Orchestra

Charleston, Marlene Dietrich, ‚Vom Winde verweht‘, Hosenträger und goldene Zigarettenspitzen: Das Lebensgefühl der goldenen Zwanziger transportiert Charme und Witz, durchsetzt mit einer schweren, von Whiskey getränkten Melancholie. In dieser Umgebung entsteht eine Musik, die zeitlos bitter-süß ist und an eine Vergangenheit erinnert, die viele gar nicht erlebt haben. Sie steht für neue Wege in Kunst und Gesellschaft, schafft neue Möglichkeiten des unmittelbaren Ausdrucks.

Der musikalische Weg des Little Vintage Orchestra führt durch die Zeit von Louis Armstrongs ‚St. James Infirmary‘ und dem ‚Royal Garden Blues‘ zu unsterblichen Klassikern wie ‚As time goes by‘ und ‚La vie en rose‘. Die Schwere mancher Melodien erinnert an die Depression der 1930er in Amerika. So mancher flotte Gassenhauer zeigt dagegen die Leichtigkeit und den Humor einer eigentlich schwer gezeichneten Generation. Diese Musik des „goldenen Zeitalters“ zelebriert das Little Vintage Orchestra mit unglaublicher Spielfreude und Energie. Sie ist lebensfroh, unterhaltsam und Zeitzeuge zugleich. Mit Melodien, die jeder kennt, aber in dieser Form doch noch nie gehört hat. Arrangiert für gleich vier Bläser, allesamt hervorragende Solisten.

Der Ensemblegründer, Trompeter und Arrangeur Johannes Stange studierte Jazztrompete bei Prof. Stephan Zimmermann und Jazzkomposition bei Prof. Jürgen Friedrich an der Musikhochschule Mannheim. Dort studierten auch seine Mitmusiker Gary Fuhrmann, Olaf Schönborn, Garrelt Sieben, Konrad Hinsken und Martin Simon. Gitarrist Marcus Armani prägten u.a. diverse Jazz- und Klassikschallplatten dieser 20er-/30er-Jahre-Zeit aus dem elterlichen Plattenschrank.

Johannes Stange – Trompete, Arrangements

Fabian Schöne – Klarinette

Gary Fuhrmann – Klarinette

Garrelt Sieben – Posaune

Marcus Armani – Gitarre

Konrad Hinsken – Klavier

Martin Simon – Bass