JazzTime: Nils Kugelmann Trio

2025 war Nils Kugelmann in Schwäbisch Hall noch im Duo mit der Pianistin Shuteen Erdenebaatar zu erleben.

Nun kehrt er mit seinem eigenen Trio zurück: Gemeinsam mit Luca Zambito am Piano und Sebastian Wolfgruber am Schlagzeug verbindet Kugelmann modernen Jazz mit melodischen Kompositionen, groovenden Rhythmen und viel Raum für spontanes Zusammenspiel.

Mit „Life Score“ ist 2025 das zweite Album des Trios bei ACT erschienen.

Die Musik bewegt sich zwischen eingängigen Melodien, rhythmischer Energie und offenen Momenten der Improvisation – mit Kugelmanns Kontrabass als prägendem Teil des Bandsounds.