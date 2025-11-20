JazzTime: Olivia Trummer "Like Water"

Wasser, als wesentliches Element des Lebens, kann jedes Gefäß füllen, vom einfachen Glas bis zu den Ozeanen der Welt, ohne dauerhaft seine Form anzunehmen.

Auch Olivia Trummers Musik ist in ständiger Bewegung und überschreitet die Grenzen zwischen verschiedenen Genres mit außergewöhnlicher Fließfähigkeit und Transparenz. Mit ihrem neuen Album „Like Water“ stellt sich die herausragende deutsche Pianistin, Sängerin und Komponistin unter Anleitung des legendären amerikanischen Produzenten Russ Titelman der Herausforderung, dem Hörer ihr ganzes musikalisches Wesen zu zeigen. Dabei wird spürbar, dass das Nebeneinander der ihr innewohnenden musikalischen Welten keine bloße Summe von Einzelteilen ist, sondern eine einzigartige Synthese - „betörend schön!“ (Generalanzeiger Bonn).

Olivia Trummer findet international Beachtung dafür, wie sie ihre beiden Instrumente - Klavier und Stimme - auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Im Zusammenspiel ihres gleichzeitig zarten und kraftvollen Gesangs und ihrer absoluten Beherrschung des Klaviers entsteht ein Dialog auf Augenhöhe, der alle gängigen Erwartungen an ein Solokonzert sprengt. Dabei spannt sie stilistisch einen weiten Bogen: Von der klassischen Musik (Bach und Beethoven) über die Improvisation, von Jazz und Broadway- Songs (Jerome Kern, Leonard Bernstein...) über neu ausgeleuchtete Perlen des Pops (Stevie Wonder, Brenda Russell…) bis hin zu ihren Eigenkompositionen, die „unter den Klassikern und Standards des „American Songbook“ eine gute Figur machen“ (FAZ).

„Like Water" lädt ein in eine Klangwelt, in der sich das bereits Bekannte in Überraschendes verwandelt, und das Neue schnell vertraut wirkt. Eine kunstvoll berührende Liebeserklärung einer außergewöhnlichen Künstlerin an den lebendigen Fluss der Mus