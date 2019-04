JazzTime: Omer Klein Trio "Radio Mediteran"

Radio Mediteran ist ein aufregendes neues Werk des Omer Klein Trios, inspiriert vom Mittelmeer, den Menschen an seinen Ufern, ihrer reichen Kultur und Musik. Omer Klein (Klavier), Amir Bresler (Schlagzeug) und Haggai Cohen-Milo (Bass) wuchsen an der Küste Israels auf, und das Mittelmeer war eine ständige Kulisse für ihre jungen Lebenserfahrungen. Nach fünf Jahren intensiver Arbeit und zwei erfolgreichen Alben (Fearless Friday und Sleepwalkers) hat das mit dem ECHO Jazz Award ausgezeichnete Trio nun sein erstes Werk für das große Meer geschaffen. Die Aufnahmen folgten einer Recherchephase, in der sie in die vielfältigen Musikstile der Region eintauchten. Das Album enthält Originalmusik von Klein, inspiriert von den Klängen Tunesiens, Bulgariens, der Türkei, des Nahen Ostens, Libyens, Marokkos und anderer Mittelmeerländer. Das Trio hat seinem reichen akustischen Klang einen Hauch von analogen Synths hinzugefügt und damit ein Werk vollendet, das gleichzeitig ein Liebeslied zu einem alten Meer und eine hippe, hochmoderne Kreation ist. Die neun berauschenden Songs auf Radio Mediteran reichen von Modern Jazz Piano über Balkan-Einflüsse bis hin zu arabischer Volksmusik. Dies ist auch das erste Mal, dass das Trio Percussion und Synthesizer einsetzt und dem Album ein Pop-Element hinzufügt. Dass diese mutige Fusion so gut funktioniert, liegt nicht nur an Kleins geschicktem Klavierspiel, sondern auch an der Thematik. Die neun Lieder drehen sich um das Mittelmeer. "Meine Band und ich haben eine sehr persönliche Verbindung zum Mittelmeer, da wir alle in der Nähe aufgewachsen sind", sagt Omer Klein. Omer Klein war fasziniert vom Mittelmeer, studierte seine Geschichte, vertiefte seine eigene Vergangenheit, erforschte kulturelle Verbindungen und hörte immer wieder die Musik der Region.