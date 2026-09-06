JazzTime: Schmid`s Huhn

Das deutsche Jazz-Quartett aus Köln steht für ihren einzigartigen Sound, der unterschiedliche Stilrichtungen miteinander verbindet.

Klassische Jazzmusik trifft auf moderne Interpretation und hinterlässt einen swingenden Groove und gefühlvolle Melodien, welches ebenso Raum für freie Improvisation bietet. Traditionelle Kompositionen werden durch Individuelle Arrangements neu gestaltet. Durch die Mischung aus bekannten Jazzklängen und einer eigenen musikalischen Handschrift entsteht ein vielseitiges Programm.