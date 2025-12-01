JazzTime: Shuteen Erdenebaatar & Nils Kugelmann "Under the same stars"

Was als persönliche Begegnung begann, ist zu einem tiefen musikalischen Dialog zweier Seelen geworden.

Shuteens hypnotisch-leuchtendes Klavierspiel trifft auf die geheimnisvollen Klangfarben von Kugelmanns Kontra-Alt-Klarinette – einem seltenen Instrument, das hier zum strahlenden Zentrum wird. Gemeinsam erschaffen sie eine Klangwelt, die Jazz, Klassik und Filmmusik vereint und in der sich ihre individuellen Geschichten, ihre Kulturen und ihre Liebe zur Musik auf ganz eigene Weise verweben.

Beide haben sich in den vergangenen Jahren als prägende Persönlichkeiten einer neuen Generation etabliert. Shuteen Erdenebaatar wurde u. a. mit dem Deutschen Jazzpreis und dem höchsten Kulturpreis ihrer Heimat, der Mongolei, ausgezeichnet. Nils Kugelmann, ACT-Künstler und ebenso mehrfach preisgekrönt, ist bekannt für seine Arbeit mit seinem eigenem Trio sowie seine Handschrift als Komponist.

Shuteen Erdenebaatar - Klavier

Nils Kugelmann - Bass