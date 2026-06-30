Jazztime: Stephanie Lottermoser und Band

Stephanie Lottermoser steht für Jazz mit starkem Groove und klarer, unverwechselbarer Handschrift. Ihre Musik verbindet melodische Tiefe mit rhythmischer Kraft – direkt, zugänglich und voller Energie.

Wenn sie die Bühne betritt, entsteht sofort eine intensive Verbindung zum Publikum. Ihr Saxophon erzählt mit warmem, kraftvollem Ton, ihre Stimme setzt feine Akzente. Zwischen emotionaler Tiefe und pulsierender Bewegung entfaltet sich ein Sound, der unmittelbar wirkt – klar, authentisch und mitreißend. Die preisgekrönte Saxophonistin und Sängerin ist national wie international gefragt. Ob beim EFG London Jazz Festival (UK), dem Addis Jazz Festival (ETH), dem Bob Collymore International Jazz Festival (KEN), dem Jazzomania Festival Santo Domingo (DR) oder bei der Jazz Baltica und dem ELBJAZZ Festival – ihre Konzerte stehen für Präsenz, Intensität und einen Eindruck, der lange nachhallt: „Ein Drive, der die Sonne aufgehen lässt und einem gleichzeitig den Boden unter den Füßen wegzieht. Eigentlich ist jedes der Stücke zu kurz.“ (Süddeutsche Zeitung)