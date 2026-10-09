JazzTime: Tabea Kind

Die Kontrabassistin und Komponistin Tabea Kind zählt zu den markanten jungen Stimmen der deutschen Jazzszene.

2026 wurde sie mit dem Jazz-Preis Baden-Württemberg ausgezeichnet – für ihre künstlerische Eigenständigkeit, ihr klanglich vielseitiges Bassspiel und ihre Kompositionen, die Klarheit mit Offenheit für Improvisation verbinden.

Ihr 2025 erschienenes Debütalbum „Wellen im Bauch“, das noch als Duo mit Gitarrist Paul Walke entstand, verbindet persönliche Kompositionen mit atmosphärischer Improvisation. Für die Trio-Besetzung wurde das Projekt um den Saxofonisten Lukas Wögler erweitert – die Musik des Albums bildet dabei weiterhin eine wichtige Grundlage des Programms.