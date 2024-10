JazzTime: Trygve Seim Quartett - „Helsinki Songs"

Der norwegische Saxophonist und Komponist Trygve Seim entlockt alten Saxophonen und hölzernen Mundstücken Klänge, die nur wenige zu spielen wagen.

Vom Thema Widmung durchzogen und größtenteils bei Trygves Aufenthalten in der finnischen Hauptstadt in einem Appartment mit „Komponisten-Aura“ geschrieben, präsentieren die „Helsinki Songs“ Lieder, in denen das Quartett auf Igor Strawinsky und Jimmy Webb anspielt und vor Ornette Coleman und Bill Evans indirekt seine Hüte zieht. Exzellenter Jazz, der melodisch und ruhig sein eigenes Spektrum erweitert: Musik als universelle Sprache, die die Klangwelten der norwegischen Fjorde und die Stille Skandinaviens mit arabischen Einflüssen und der Lebendigkeit der indischen Megastädte verschmilzt.

Trygve Seims Saxophon führt harmonisch durch die Schönheit und die melodiösen Bögen dieses Kosmos. Die „Helsinki Songs“ sind eines der vielen Alben des norwegischen Saxophonisten unter eigenem Namen für das ECM Label.

