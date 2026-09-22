JazzTime - Weltmusik & more

Besondere Instrumente standen immer wieder im Mittelpunkt der JazzTime. Mit dem Akkordeon und der Harfe werden gleich zwei davon vorgestellt, die sich besonders gut für den Klangraum einer Kirche eignen. Im ersten Teil steht das Akkordeon im Mittelpunkt, welches dieses Jahr zum Instrument des Jahres gewählt wurde. Bandoneon und Bajan sind nahe Verwandte aus der Familie des Akkordeons, die mit Tango und Musette die Musik des Westens und Klezmer-Klänge des Ostens verbinden. Im zweiten Teil wird dann Evelyn Huber an der Harfe aus ihrem Soloprogramm „Wenn eine Harfe die Welt umarmt“ spielen. Klänge aus der ganzen Welt, die sich im Kirchenraum entfalten.

Leidenschaft, Perfektion und professionelle Leichtigkeit sind die Kennzeichen des Tango Komplotts. Die Musiker, alle Meister auf ihrem Instrument, interpretieren den Tango Argentino mit spielerischer Virtuosität und temperamentvoller Wandlungsfähigkeit. Im Mittelpunkt steht die Musik von Astor Piazzolla, der als Begründer des Tango Nuevo unterschiedliche Einflüsse assimilierte. Tango Komplott erweitert das Repertoire mit eigenen Stücken und integriert Elemente aus Jazz, Gipsy, Klezmer und der argentinischen Folklore in das Programm. Verbindendes Element zwischen den (Klang-)Welten ist das Bandoneon oder Bajan des Moskauer Virtuosen Andrej Mouline, begeisternd in seiner poetischen Tonfarbenpracht, eindrücklich in seiner exaltierten Dynamik, anrührend in der einfühlsamen Feinheit seines Spiels. Michael Schwarz, der aus Dresden stammende Württembergische Philharmoniker, ist ein mit allen Wassern gewaschener Geiger, der im Jazz und Rock ebenso zu Hause ist wie in der Klassik und im Tango. Jazzpianist Tilman Jäger ist ein dynamischer Begleiter, der bei seinen improvisatorischen Ausflügen immer wieder überraschende Akzente setzt. Paul Müller fungiert als lebendiger Impulsgeber am Kontrabass. Gemeinsam gewähren sie einen illustren Blick in die rauchschwadenvernebelten Bars von Buenos Aires und in die versunkene Welt der jiddischen Schtetl, um dann mit scharfen, extrovertierten Akkorden wieder ins Hier und Jetzt zurück zu kommen.

Evelyn Huber ist keine gewöhnliche Harfenistin. Sie ist eine Grenzsprengerin, eine musikalische Weltenbürgerin, die ihr Instrument aus dem klassischen Konzertsaal in ungeahnte Sphären katapultiert hat. Was diese Ausnahmekünstlerin der Harfe entlockt, hat das Publikum so noch nie gehört. Mal ohne, mal mit Loop-Station erschafft sie ganze Soundwelten in Echtzeit von Jazz-Improvisationen über meditative Klanglandschaften bis hin zu mitreißenden Rhythmen. Evelyn Huber verwandelt ihre elektroakustische, große, goldene Harfe in ein Universalinstrument ohne Grenzen.

Andrej Mouline – Bandoneon, Bajan

Michael Schwarz – Violine

Tilman Jäger – Piano

Paul Müller – Kontrabass

Evelyn Huber – Harfe