Jazzy Christmas

Eine weihnachtliche Jazz-Matinée mit dem SP2-Quintett.

Es weihnachtet sehr, vielleicht liegt schon Schnee auf der Schwäbischen Alb, zu Hause wird ein Platz für den Weihnachtsbaum freigeräumt und Geschenkelisten werden abgehakt. Das Jazz-Quintett „SP2“ – in der Tübinger/Reutlinger Jazzszene mittlerweile eine feste Institution – lädt ein innezuhalten und präsentiert einen musikalischen Adventskalender mit besinnlichen, swingenden, mitreißenden, bekannten und unbekannten Weihnachtsliedern, allesamt neu eingekleidet in moderne und stimmungsvolle Arrangements.