JD Club e.V. präsentiert: Rock Of All Ages - Live Rockmusik Party

die große Rocknacht im Jubiläumsjahr

bis

Gemeinde- und Festhalle Nobelgusch Pfedelbach Hohenlohe Allee 9, 74629 Pfedelbach

Unsere Rock´n´Heavy Coverband JD ALLSTARS nimmt euch mit auf eine energie­geladene Reise, quer durch die Rock- und Metalgeschichte – euch erwartet über 5 Stunden Livemusik von echten Vollblutmusikern.

Die breitgefächerte Songauswahl, sowie die mitreißende und schweiß­treibende Live-Performance der Band, wird jeden Rocker, Metalfan und Musikliebhaber begeistern.

Live gespielt werden Rockklassiker aus den letzten Jahrzehnten (AC/DC, Bon Jovi, Whitesnake, Dio …), AOR-Hits

(Foreigner, Journey, Survivor …) und knackige Metalperlen (Iron Maiden, Volbeat, Judas Priest, Metallica, Rammstein …) – kurz gesagt:

Alles was rockt und eine gute Party ausmacht!

Info

Gemeinde- und Festhalle Nobelgusch Pfedelbach Hohenlohe Allee 9, 74629 Pfedelbach
Partys & Clubs
bis
Google Kalender - JD Club e.V. präsentiert: Rock Of All Ages - Live Rockmusik Party - 2025-12-20 20:00:00 Google Yahoo Kalender - JD Club e.V. präsentiert: Rock Of All Ages - Live Rockmusik Party - 2025-12-20 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - JD Club e.V. präsentiert: Rock Of All Ages - Live Rockmusik Party - 2025-12-20 20:00:00 Outlook iCalendar - JD Club e.V. präsentiert: Rock Of All Ages - Live Rockmusik Party - 2025-12-20 20:00:00 ical

Tags