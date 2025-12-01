JD Club e.V. präsentiert: Rock Of All Ages - Live Rockmusik Party

Unsere Rock´n´Heavy Coverband JD ALLSTARS nimmt euch mit auf eine energiegeladene Reise, quer durch die Rock- und Metalgeschichte – euch erwartet über 5 Stunden Livemusik von echten Vollblutmusikern.
Die breitgefächerte Songauswahl, sowie die mitreißende und schweißtreibende Live-Performance der Band, wird jeden Rocker, Metalfan und Musikliebhaber begeistern.
Live gespielt werden Rockklassiker aus den letzten Jahrzehnten (AC/DC, Bon Jovi, Whitesnake, Dio …), AOR-Hits
(Foreigner, Journey, Survivor …) und knackige Metalperlen (Iron Maiden, Volbeat, Judas Priest, Metallica, Rammstein …) – kurz gesagt:
Alles was rockt und eine gute Party ausmacht!