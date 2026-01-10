Je suis Karl

Irgendwo in Berlin. Nicht irgendwann - heute.

Ein Paket im Flur. ALEX, ein Ehemann und Vater dreier Kinder. Vergisst den Wein im Auto. Wird von einer Bombe aus der Routine gerissen und findet seinen Halt nicht wieder. MAXI, eine selbstbewusste junge Frau, will sich loslösen von den Eltern und auf eigenen Beinen stehen. Hat sich ihr Abnabeln ganz anders vorgestellt, wird wütend und stellt Fragen. Und hat zum ersten mal in ihrem Leben Angst. KARL fängt Maxi auf und bietet Antworten. Resolut, gescheit und verführerisch verfolgt er seinen Plan. Er ist Teil einer radikalen Bewegung, die sich von Berlin über Prag nach Straßburg - schließlich in ganz Europa ausbreitet.