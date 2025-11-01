Jean Paul - ein Roadmovie auf Schusters Rappen

Die Inszenierung bietet einen spielerischen, lebendigen Zugang zu Jean Paul – jenseits akademischer Fachkreise. 

Ob eingefleischte Literaturfans oder Neulinge, die Aufführung begeistert mit ihrer Mischung aus Humor, Philosophie und Poesie. Auch Liebhaber anspruchsvoller Literatur werden an diesem facettenreichen Bühnenstück ihre Freude haben. Unsere Aufführung wird von musikalischen Darbietungen begleitet, die von Schumann bis hinzu modernen Klangimprovisationen reichen. Aktuelle Bezüge werden geschickt eingeflochten. Natürlich kredenzen wir auch Jean Pauls Lieblingsgetränk!

Figurentheater-FEX Rabanstr. 53, 74921 Helmstadt-Bargen
