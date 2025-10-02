Jeannette Friedrich, Bernd Nauwartat & Dieter Scheithe

Jeannette Friedrich, Bernd Nauwartat und Dieter Scheithe kommen wieder mit ihrem Erfolgsprogramm „Valente & Alexander“ ins Casino!

Caterina Valente und Peter Alexander, das Traumpaar des Schlagers in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der wohl letzte große deutschsprachige Entertainer Peter Alexander verstarb 2011. 2024 mussten sich die Fans nun auch von Caterina Valente verabschieden. Als großer Bewunderer des verstorbenen Sängers und Schauspielers möchte Bernd Nauwartat seinem Idol an diesem Abend Tribut zollen. Er kommt aber nicht allein. Charmant durch den Abend begleitet ihn seine langjährige Kollegin Jeannette Friedrich, die in Gestalt von Caterina Valente das Konzert komplettiert. Zwei Weltstars zu Gast im Casino, freuen Sie sich auf eine Show der Superlative mit den schönsten Schlagern und den bekanntesten Duetten von Peter Alexander und Caterina Valente.