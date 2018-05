× Erweitern Jeannette Friedrich & Darius Merstein-MacLeod

Capitol Mannheim lädt zu einem besonderen Konzerterlebnis in die evangelische Martinskirche in Rheinau Süd ein.

Die Ladenburgerin Jeannette Friedrich ist seit etlichen Jahren Capitol Ensemble Mitglied, singt in der Vokal-Gruppe All4Music und ist aus der Musik-Szene im Rhein-Neckar-Delta nicht mehr wegzudenken. Jeannettes Stimme wechselt spielend zwischen souligem Drive und glockenheller Sanftheit und ist dabei unverkennbar. Dazu bringt Sie eine enorme Bühnenpräsenz, Witz und intensive Leidenschaft mit. Beim Konzert in Rheinau Süd steht mit Darius MersteinMacLeod ein Ausnahmetalent an ihrer Seite. Merstein-MacLeod arbeitet seit 30 Jahren als Sänger auf den Bühnen Europas. Sein Können stellt er im Bereich Jazz, Gospel, Rock, Soul, Funk, Musical, Operette und Oper unter Beweis. In seiner Laufbahn hat der Künstler mit vielen Showgrößen unterschiedlicher musikalischer Sparten gearbeitet, darunter waren: Eugen Cicero, Max Gregor Senior und Junior, Horst Jankowski, Paul Kuhn, Joy Fleming, Gloria Gaynor, Tony Christie, Elaine Paige, Dieter Reith, Caterina Valente, Ramón Vargas…Der großartige Pianist Joe Völker begleitet diesen außergewöhnlichen Abend am Flügel.

Ab diesem Jahr wird es regelmäßig Konzerte des Capitol Ensembles in der Martinskirche geben. Der jeweilige Erlös kommt dem neuen Verein „GlücksPaten“, der sich in Rheinau insbesondere um sozial benachteiligte Kinder kümmert, zugute.