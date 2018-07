Sommer-Open-Air-Spektakel: Jeden Donerstag Livemusik

Wieder verwandelt sich der Neckarsulmer Marktplatz donnerstags ab 19 Uhr in ein Open-Air-Stadion und die unterschiedlichsten Bands sorgen für beste Partystimmung. Am 2.8. spielt die Partyband aus Stuttgart, Pink Party Plane, die besten Pop-Rock- und Soul-Hits der letzten 50 Jahre sowie aktuelle Chartbreaker. Der 9.8. steht ganz im Zeichen aktueller Pop-Rock-Songs. »Risk« überraschen ihr Publikum aber auch mit eigenen Stücken. Den Abschluss macht Allgäu Power am 16.8. Ob Rock’n Roll oder Oktoberfesthits, Schlager oder Ska – Allgäu Power steht auch bei ihrem fünften Auftritt in Neckarsulm für beste Stimmung.