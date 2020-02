Jedermann - Schauspiel von Hugo von Hofmannsthal

Auf dem Höhepunkt seines zynischen Lebens greift der Tod nach dem reichen Jedermann. Alle Maximen seines bisherigen Daseins brechen zusammen. War dieses vom Kapitalismus und Amüsement bestimmte Leben wirklich von Sinn erfüllt? Jedermann begibt sich in der letzten Stunde seines Lebens auf die verzweifelte Suche nach Menschen, die ihn in den Tod begleiten, doch keiner will sein Leben für ihn aufgeben. Am Ende begreift Jedermann, dass im Angesicht des Todes nur zwei Dinge zählen: Werke und Glaube.