Hugo von Hofmannsthal.

Mit seinem berühmten Mysterienspiel vom Sterben des reichen Mannes hat Hofmannsthal das moderne Drama um eine verlorengeglaubte Bedeutung erneuern wollen, und Hall hat sein Theater vor über 100 Jahren mit ebendiesem Stück auf der Großen Treppe vor St. Michael begründet. Dort sollten jährlich die Menschen an ihre Vergänglichkeit gemahnt und im Hinblick auf ihre guten, zu Lebzeiten vollbrachten Werke, eine gewünschte Besserung eindringlich empfinden können. Denn nur über die unmittelbare Wirkung des eben auf dem Theater Erlebten, kann sich eine seelische Gesundung erfüllen. Die große Neuinszenierung dieses bedeutsamen Stoffes zum letztjährigen Jubiläum zeigen wir wiederum unter Beteiligung des Haller Bürgertums im Zentrum der Stadt: mit dem Festspielchor der Freilichtspiele und dem Großen Siedershof.

Besuchen Sie auch die Einführungen zum Werk jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn im Haller Rathaus.

Regie Philipp Moschitz

Musikalische Leitung Heiko Lippmann

Bühne Cornelia Brey

Kostüme Josef Grill junior

Chorleitung Birgit Busse

Choreographie Sven Niemeyer