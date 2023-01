Halt an, wo läufst du hin?

Der Himmel ist in dir;

suchst du Gott anderswo,

dann laufst du in die Irr!

(Angelus Silesius)

Dröhnend klingen die Glocken ans Ohr und mahnend ruft eine Stimme "Jedermann, Jedermann". Im Hintergrund erscheint eine düstere Gestalt: der Tod. Die trinkfreudigen Zechgenossen stieben panisch auseinander, die Tafel wird umgestoßen und der reiche Jedermann bleibt alleingelassen zurück. Er muss feststellen, dass er seine letzte Reise alleine antreten wird, denn nicht nur seine Freunde, auch seine Geliebte verlassen ihn bei diesem Gang. In größter Not treten Jedermanns "Gute Werke" auf, verhärmt, vernachlässigt, geschunden - und doch vorhanden. Die Auseinandersetzung mit Lebensinhalten und inneren Werten bleibt am Ende seines Lebens die eigentliche Frage.

Hugo von Hofmannsthal hat den „Jedermann“ nach dem Vorbild eines spätmittelalterlichen Mysterienspieles aus dem 16. Jahrhundert geschrieben. Er suchte in der Umarbeitung der alten Vorlage ein allgegenwärtiges Problem zu beschreiben: Geld und die damit verbundene soziale Stellung ist für „Jedermann“ Lebensinhalt, etwas Pseudo-Göttliches, und selbst im Angesicht des Todes versucht er, diesen seinen Schatz noch mitzunehmen. Erst am Ende, als der Tod unausweichlich vor ihm steht, beginnt eine Verwandlung. Jedermann sieht seine Fehler ein und erlangt so die Gnade Gottes.

Dauer ca. 1,5 Std. einschließlich einer Pause