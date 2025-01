Gastspiel Württembergische Landesbühne.

Eine Erbrechtsreform soll für soziale Gerechtigkeit sorgen. Der Staat verteilt ab sofort alle Vermögenswerte per Losentscheid. Gleiches Recht für alle, jeder hat die gleiche Chance. Aufgabe der Jobcenter ist es, die Verlosungen zu organisieren. Doch die Anträge für die Erbschaftslose sind kompliziert, die Sachbearbeiter Gabor und Armin überfordert, die Wartehallen überfüllt. In dieses Chaos hinein platzen zwei Frauen, die sich eben kennengelernt fortan eine gemeinsame Sache betreiben.

Die erwerbsunfähige Schriftstellerin Maude ist wütend, weil Gabor ihr das Pfand vom Flaschensammeln angerechnet hat. Silke, Gründerin eines Design-Start-Ups und Ex-Erbin, möchte sich ein Sonderlos für das hohe Vermögen ihres kürzlich verstorbenen Vaters erstreiten. Die Beiden drohen ihre Forderungen mit Gewalt durchsetzen: Gabors heiß geliebter Geländewagen, auf den er 13 Jahre lang gespart hat, werden sie in die Luft sprengen … Nora Abdel-Maksoud ist eine treffsichere Komödie gelungen, die seit ihrer eigenen Uraufführung an den Münchner Kammerspielen an zahlreichen Theatern nachgespielt wird.

Regie Tobias Rott

Bühne und Kostüme Cornelia Brey