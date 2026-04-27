Von Nora Abdel-Maksoud.

Deutschland bekommt endlich seine Reform: Vermögen wird mithilfe einer Erbschaftslotterie vergeben! Und wer käme für die bürokratische Umsetzung besser infrage als die Agentur für Arbeit! Hier arbeiten die Sachbearbeiter Armin und Gabor und kümmern sich um die Verlosung der Erbschaften. In fröhlichem Wahnsinn treffen Sie dabei auf die zwangsenterbte Start-Up-Gründerin Silke, die sich mit der Dauer-Bürgergeld-Empfängerin Maude zu einem erpresserischen Duo zusammen schließt. In diesem komödiantischen Sozialexperiment liefern sich die Beteiligten messerscharfe Dialoge und einen pointierten Schlagabtausch über die zwei Extreme der gesellschaftlichen Verteilungsdebatte: Arbeitslosengeld und Vermögenssteuer.

Nora Abdel Maksoud stellt mit ihrer Klassismussatire humorvoll, provokant und gleichsam intelligent die Frage nach sozialer Gerechtigkeit und Überreichtum. Das Toppler Theater startet im Komödiensommer 2026 eine Neiddebatte bei der es um die alles entscheidende Frage geht: Wer gibt wann etwas ab? Beim Erben hört der Spaß bekanntlich auf, beim Toppler Theater beginnt er aber genau da!

Inszenierung und Ausstattung: Jürgen Eick

Mit: Daniela Voss (Maude), Johanna Wagner (Silke), Peter Neutzling (Armin), Olaf Creutzburg (Gabor)

Aufführungsrechte: schaefersphilippen™, Theater und Medien GbR, Köln.