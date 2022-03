Jeff Mezzrow Band (ehemals Mezz Band) Support Act: Newcomer Lilak aus Ellwangen

Jeff Mezzrow Vocal , Gitarre- Ursprünglich aus Chicago USA zog es Jeff nach Berlin um mit der Blue Man Group zu arbeiten. Er mischt R&B mit Blues und Jazz und findet so seinen einzigartigen Stil zu singen und Gitarre zu spielen. Er arbeitet u.a. mit Jimmy Sommerville und the Drifters. Am Bass Hannes Hüfken, lebt seit 2001 in Berlin und ist mit Künstlern wie Rainbirds, Dave Steward und Ed Motta durch die Welt getourt. Am Schlagzeug Tim Beutler, wurde in Michigan USA geboren hat Komposition, Schlagzeug und Musiktechnik in Kalifornien studiert . Er wohnt jetzt in Berlin arbeitet für Ableton ist als Produzent und Schlagzeuger tätig und war mit vielen namhaften Künstlern auf Tour. Jeff Mezzrow steht seit 25 Jahren für knackigen Blues Rock sowie Soul getränkten Groove Musik vom feinsten. Mit Songs aus seinem neuen CD sowie alten Hits im Gepäck kommt die Band zum ersten mal in den Ballroom! Also eine perfekte Band zum Tanz in den Mai.Viele kennen Jeff Mezzrow noch als er mit der legendären Mezz Band auch schon in Ellwangen war.

Abgerundet wird der Abend mit den Newcomern Lilak aus Ellwangen. Dahinter verbirgt sich das Multitalent Tim Hunke der bereits in jungen Jahren mit dem Schlagzeug anfing. Mit der Zeit lernte er auch noch Bass, Gitarre, Klavier und Saxophon. Zusammen mit seinem Produzent Niko Brauchle schreibt er nun seine eigenen Songs für die sich beide von vielen Strömungen inspirieren lassen. Hiphop, Pop, Funk und Techno aber auch Bossa Nova oder Rock. Mittlerweile haben sie zwei EP`s ein Album und eine Livesession veröffentlicht. Mit ihrer neunköpfigen Band bringen sie einen einzigartigen Sound auf die Bühne, wo schnell zum Tanzen animiert wird. Es verspricht ein musikalisches Highlight wieder im Ballroom zu werden für Jung und Alt

Einlass ab 19 Uhr. Tickets zu 17 € im Vorverkauf bei Juwelier Hunke und an der Abendkasse zu 19 €.

Veranstalter: Benner Concerts