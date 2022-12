Jeff Mezzrow Band

Jeff Mezzrow - Vocals / Gitarre - Der experimentelle Geist und die rockige Subkultur der 60er Jahre leben in der Musik von Jeff Mezzrow weiter. Ob durch Blues und Soul-getränkte Groove-Musik oder Rock – Jeff Mezzrow bietet eine wahrhaftig lebendige Performance, die das Publikum mitreißt, Hemmungen beseitigt und die Menschen befreit. Amen! Nach seiner Jugend in der berühmt-berüchtigten Southside von Chicago verließ Mezzrow 1972 seine Heimatstadt und ist seitdem unterwegs mit seiner Musik in den Staaten und Europa. 2004 ließ er sich in Berlin nieder, um mit der Blue Man Group aufzutreten. Er mischt R&B mit Blues und Jazz und findet so seinen einzigartigen Stil zu singen und Gitarre zu spielen. Er arbeitet unter anderem mit Jimmy Somerville und den Drifters.

Hannes Hüfken - Bass / Vocals - lebt seit 2001 in Berlin und ist mit Künstler/innen wie Katharina Franck (Ex-Rainbirds), Dave Stewart (Ex-Eurythmics), und dem brasilianischen AOR-Star Ed Motta durch die Welt getourt. Er war Mitbegründer der Berliner Multimedia-Krawalljazz-Extravaganza Formelwesen und ist Bassist und Manager des britischen Singer/Songwriters Ben Barritt.

Tim Beutler - Schlagzeug - wurde in Michigan, USA geboren, hat Komposition, Schlagzeug und Musiktechnik in Kalifornien gelernt. Jetzt wohnt er in Berlin, arbeitet für Ableton, und ist als Produzent und Schlagzeuger tätig. In den letzten Jahren hat er mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet, darunter Diana Bailey, MOINK, Third Person Stranger, und Rolf Kutschera.

Beginn: 20.30 Uhr