JEFF REY - „ENGEL WEINEN“ TOUR 2026

Wenn Engel weinen, dann aus Liebe.

Und genau dieses Gefühl bringt Jeff Rey im Herbst 2026 auf die Bühne.

Mit seiner ersten großen eigenen Headline-Tour kommt Jeff nach Hamburg, Berlin, Köln, München, Stuttgart und Frankfurt – und macht aus seinen Songs einen Abend, der unter die Haut geht: ehrlich, intensiv, nah.

Die „Engel Weinen“-Tour ist eine Einladung, gemeinsam zu fühlen, loszulassen und neue Hoffnung zu finden. Zwischen leisen Momenten und großen Refrains entsteht ein Raum, in dem man sich erkennt, verliert und wiederfindet.

Das ist kein Konzert. Das ist ein Erlebnis.