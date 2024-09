Jeff S. Klotz „Jüdisches Leben im Römischen Reich. Was wissen wir?“

Jüdisches Leben am Limes? Ein Einblick in jüdische Spuren und Nachweise jüdischen Lebens an den Außengrenzen des Römischen Reiches.

In seinem spannenden Vortrag eröffnet Jeff Stephan Klotz von Eckartsberg neue Perspekiven auf die Vielfalt der Gesellschaften am Limes. Basierend auf Archäologie und neue Forschungserkenntnisse der Altertumswissenschaft, verortet der Vortrag Fragen von jüdischem Alltag, von Integration und Diasporaerfahrung in den großen Geschichtslinien der römischen Zeit auf dem Gebiet des heutigen Deutschland. Der Beitrag ist ein Echo zur Feier von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland, das 2021 in noch ganz anderer weltpolitischer Lage begangen wurde. Jeff Klotz von Eckartsberg ist preisgekrönter Gründer des Römermuseums Remchingen, Verleger, Berater im Bereich Kultur als Direktor von EPHESOS, passionierter Kunstsammler und vielfältig sozial, kirchlich und gesellschaftlich engagierter Bürger.