JEFFREY LEWIS & THE VOLTAGE (USA)

Die umwerfende Indie-Rock-/Folk-/Kunst-Mischung von Jeffrey Lewis & The Voltage entstand, als der Songwriter und Comiczeichner Jeffrey Lewis 1998 in New York City begann, selbst produzierte Kassetten aufzunehmen;

seine von der Kritik gefeierten, ungewöhnlichen und textreichen Songs führten dazu, dass Jeffrey 2001 bei Rough Trade Records (dem Plattenlabel von The Smiths, The Strokes usw.) unter Vertrag genommen wurde, und das Projekt entwickelte sich zu einer weltweiten Kult-Sensation auf Live-Tourneen. Mit ihrem brillanten Stil aus dreckigem urbanem Indie-Rock-Folk – einer Art Mash-up aus Sonic Youth, Pete Seeger und R. Crumb des 21. Jahrhunderts – hat Jeffreys Band unzählige Konzerte auf der ganzen Welt gespielt, darunter als Vorband für Ikonen wie The Mountain Goats, Daniel Johnston, Stephen Malkmus & The Jicks, Dinosaur Jr., The Fall, Dr. Dog, Pulp, Roky Erickson, The Vaselines und vielen anderen.