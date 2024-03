Tauche ein in die Welt von Beauty und Lifestyle auf unserer Messe am 6. und 7. April 2024 in der EWS Arena in Göppingen ! Erlebe inspirierende Aussteller, innovative Produkte und exklusive Einblicke.

Bei der Beauty & Lifestyle Messe 2.024 werden die neuesten Trends und Entwicklungen in den Bereichen Schönheit, Mode und Lifestyle präsentiert.

Das Event bietet den Besuchern die Möglichkeit, die neuesten Produkte zu entdecken, mit Experten und Branchenführern in Kontakt zu treten und Shows und Präsentationen zu sehen. Der Tag beginnt mit einem Empfang, bei dem die Gäste Gelegenheit haben, sich zu unterhalten und die Aussteller zu treffen. Danach werden verschiedene Shows und Präsentationen auf der Bühne stattfinden, wie zum Beispiel eine Laufsteg-Modenschau, bei der die neuesten Mode-Trends präsentiert werden, und eine Make-up-Präsentation, bei der die neuesten Schönheits- und Make-up-Trends gezeigt werden.

Es gibt auch Interviews mit Experten aus der Branche, bei denen die Besucher mehr über die neuesten Entwicklungen und Trends erfahren können. Das Event bietet auch eine Vielzahl von Extras wie Gewinnspiele und Verlosungen.

Eine Bar und eine Lounge-Area, in der die Gäste entspannen und sich unterhalten können runden das Ganze ab.

Insgesamt ist das Beauty & Lifestyle Event eine großartige Gelegenheit, die neuesten Trends und Entwicklungen in den Bereichen Schönheit, Mode und Lifestyle zu entdecken und zu erleben. Es bietet auch die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und von Experten zu lernen.