Die Theatergruppe der Musikkapelle Hohenstaufen e. V. präsentiert Ihnen das schwäbische Lustspiel in drei Akten „Dr reinschde Weiberhaufa!“ unter der Leitung von Wolfgang Rösel.

Alexandra, genannt Alex, lebt in Scheidung. Um von ihrem Mann Abstand zu gewinnen, lebt sie mit zwei anderen Frauen in einer WG. Dort geht’s ziemlich drunter und drüber. Nicht zuletzt wegen Tina, einer blonden, etwas naiven Friseuse mit wechselnden Männerbesuchen.

Als Alex einen Anruf erhält, in dem eine Erbschaft angekündigt wird, geraten alle aus dem Häuschen. Doch die Sache hat einen Haken. Die verstorbene Tante war sehr ehrenhaft und möchte ihr Geld in guten Händen wissen. Dazu kündigt sich die Schwester der Tante, Amalie, zu Besuch an, um die Familienverhältnisse zu überprüfen und für erbwürdig zu befinden. In Windeseile muss eine heile Familie her. Dies führt jedoch zu einigen Turbolenzen und Missverständnissen.

Viel Spaß und gute Unterhaltung wünscht Ihnen die Theatergruppe der Musikkapelle Hohenstaufen!