"Die Ärzte können nichts mehr tun". Diesen Satz hört man oft, wenn eine nicht mehr heilbare Erkrankung die Lebenserwartung eines geliebten Menschen stark einschränkt. Man kann jedoch auch am Lebensende eine Menge tun, um diesen Patient*innen und ihren Angehörigen diese - sehr wichtige - Abschiedszeit zu erleichtern. Wie sieht eine solche Betreuung am Lebensende aus? Was können Angehörige tun?

Der Vortrag gibt einen Überblick über die Entwicklung und heutigen Strukturen der Palliativversorgung in Deutschland und zeigt anhand von Fallbeispielen, wie die wichtige Zeit des Abschieds gelingen kann.

Im Anschluss an den Vortrag bleibt genügend Zeit für Fragen an den Referenten.

Mit Prof. Dr. med. Andreas Schuler, Moderation: Marc Lux