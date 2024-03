Stille Seelen

Filmreihe: Filmriss und Kopfkino Kooperation mit MuSeele +++ anschließend Publikumsgespräch

​Regie: Aleksei Fedorchenko, RUS, 2010, 75 Min.

​Als seine geliebte Frau Tanja stirbt, bittet Miron seinen besten Freund, ihm zu helfen, sie nach der Tradition der Merja-Kultur, einer alten ugurisch-finnischen Gemeinschaft, von der Welt zu verabschieden. Und so fahren die beiden Männer los auf eine Reise, die sie Tausende von Kilometer durch unberührte Landschaften führt. Begleitet werden sie von zwei kleinen Vögeln in einem Käfig, und Miron teilt seine intimsten Erinnerungen mit dem Freund. An den Ufern des heiligen Sees nehmen sie endgültig Abschied von der Frau, die sie beide geliebt hatten. Eine lyrische Reise in die Schönheiten der Landschaft, den Wert von Traditionen und in die Geschichte einer Liebe. Ein atemberaubend fotografierter Ausflug in die Kunst des Erzählens.