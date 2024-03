Lesung als Literatur Speed Date

Zum zweiten Mal veranstalten Autorinnen und Autoren der Regionalgruppe Stuttgart des Bundesverbandes junger Autoren e.V. eine Lesung im Speed-Dating-Format im Klinikum Christophsbad.

In kurzweiligen Runden stellen vier Mitglieder an verschiedenen Lesestationen ihre Texte vor und freuen sich auf den Austausch und direktes Feedback. Das Beste daran: Die Zuhörenden haben an diesem Abend die Chance, unterschiedliche Texte aus unterschiedlichen Genres zu hören. So ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Nach der Lesung besteht die Möglichkeit, in den direkten Austausch mit den Autorinnen und Autoren zu treten, Fragen zu stellen oder das entsprechende Werk auch gleich mit einer persönlichen Widmung zu erwerben. Die Autorinnen und Autoren kommen alle aus der Region.

Mit dabei sind

Sascha Sprikut: Pitch

Marie Komenda: Küsse mit Orchideenduft

Petra Naundorf: geschmackvoll morden

Roger Garas: Ray – Stadt des Widerstands