An diesem Sonntagnachmittag singen alle im E-Werk miteinander – und vorne steht (beziehungsweise sitzt am Klavier) einer, der den Laden zusammenhält:

Patrick Bopp alias Memphis von der Vocal-Comedy-Gruppe „Füenf“. Und doch ist „Aus voller Kehle für die Seele“ kein Chor, wie wir ihn kennen – mit regelmäßigen Terminen und Aufführungen. Es ist eigentlich gar kein Chor, sondern einfach nur eine Verabredung zum Singen, bei der es vor allem um Spaß geht: Spaß am Miteinander, Spaß am Ausprobieren und Experimentieren mit der eigenen Stimme und auch Spaß am gemeinsamen Scheitern. Das alles ohne Noten, der Text wir auf eine Leinwand projiziert. Es darf ausgelassen und wild zugehen. Und es darf gelacht werden … viel gelacht!