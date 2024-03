27 stories – Alterlaa forever

Regisseurin anwesend mit anschließenden Publikumsgespräch!

​Regie: Bianca Gleissinger, A/D 2023, 82 Min.

27 Stockwerke, 10.000 Menschen: Der weltberühmte Wohnpark Alterlaa in Wien gilt als ikonisches Monument sozialer Utopie. „Wohnen wie die Reichen für alle“ war 1970 die utopische Prämisse des Architekten mit dem klangvollen Namen Harry Glück. Aber was ist von jenem Pioniergeist übrig geblieben? Die Regisseurin begegnet den verschrobenen wie liebenswürdigen Bewohnern des Parks – im Schießverein, am Pool auf dem Dach oder auf dem Balkon – und gewährt tiefe Einblicke in ein soziales Biotop. Gleichzeitig begibt sie sich damit an den Ort ihrer Kindheit und stellt mit Humor und viel Selbstironie das einstige Glücksversprechen des Architekten auf den Prüfstand. Als Kind dachte die Regisseurin Bianca Gleissinger immer, ihre Familie wäre reich. Denn wo sonst wohnt man mit einem Pool und Tennisplätzen auf dem Dach. „Mit Wiener Schmäh, einem liebevollen Blick und witzigen Bildern.“