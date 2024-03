May we dance? – Yes!

Am 30. April ist Abtanzen angesagt im Alten E-Werk.

DJ Wulle B. – bekannt aus der Kryptonite und der Bellino-Party in der Chapel, der Dieseldisco in Esslingen und der Culture Mill Dance Party in Rechberghausen – legt auf. Ab 21 Uhr mixt er für Freestyler einen Musikcocktail aus Dance Hits von heute bis gestern, mit einer Prise Rock und einem Schuss Techno. Eine Danceparty für junge Leute jeden Alters.

Ab in den Mai mit DJ Wulle B.