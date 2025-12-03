Jens Beckert: Verkaufte Zukunft - Warum der Kampf gegen den Klimawandel scheitert

Offenbar gelingt es nicht den Klimawandel zu stoppen.

Wie lässt sich dieses Versagen erklären? Beckerts Antwort: Dass die erforderlichen Maßnahmen nicht ergriffen werden, liegt an der Beschaffenheit der Macht- und Anreizstrukturen für Unternehmen, Politiker, Wähler und Konsumenten. Die bittere Wahrheit ist: Wir verkaufen unsere Zukunft für die nächsten Quartalszahlen, das kommende Wahlergebnis und das heutige Vergnügen. In der Reihe „lesenswert“ werden die zentralen Thesen des Soziologen vorgestellt und anschließend besteht die Möglichkeit zum Gespräch und zur Diskussion Otmar Traber studierte Theologie, Philosophie und Erwachsenenbildung und war bis 2024 als Kabarettist unterwegs.