Jens Düppe Quartett

Es wird klanglich interessanter und bunter denn je!

Jens Düppe ist zurück mit originellen Ideen und einem neuen Album, dem vierten seiner Band, diesmal mit Francesco Bearzatti. Francesco ist aktuell einer der wichtigen Impulsgeber der italienischen Jazzszene und langjähriger Freund Düppes. Jens Düppe konzipiert die Kompositionen des neuen Albums für immer wieder wechselnde Besetzungen seiner allesamt preisgekrönten Mitmusiker. So entsteht ein mitreißender Fluss an immer neuen Klängen und Strukturen. Zeitlose Musik, sagt die Presse.

Die Band um den Kölner Schlagzeuger und WDR-Jazzpreisträger besteht nunmehr seit zehn Jahren und überzeugte von Anfang an. Bereits mit dem ersten Album rief sie Reaktionen hervor wie „A leading light for modern jazz“ (Midwest record) oder „bester europäischer Jazz“ (Jazzpodium). 2018 wurde Düppe als „bester Drummer national“ zum ECHO Jazz nominiert.