Jens Düppe Quintett feat. Francesco Bearzatti

Jazz - Die Gruppe stellt ihre neue CD vor. Die Tournee wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Es ist schon wieder sechs Jahre her, dass die vier Musiker mit ihrem Konzert das Kirchheimer Publikum begeistert haben. Nun sind der Schlagzeuger Jens Düppe und seine Band zurück, mit originellen Ideen und einem neuen Album im Gepäck.

Heute Abend spielen sie allerdings im Quintettformat: Francesco Bearzatti, Italiens derzeitiger Star-Saxophonist und aktuell einer der wichtigen Impulsgeber der dortigen Jazzszene, ist als langjähriger Freund Düppes mit im Team.

Jens Düppe hat die Kompositionen der neuen Produktion, die den Titel „ISM“ trägt, für immer wieder wechselnde Besetzungen seiner allesamt preisgekrönten Mitmusiker konzipiert. So entsteht ein mitreißender Fluss an immer neuen Klängen und Strukturen. Zeitlose Musik, sagt die Presse.