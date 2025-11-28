2022 war Jens Düppe zuletzt bei uns zu Gast. Nun kehrt der gebürtige Schwäbisch Gmünder zurück – im Gepäck das neue, mittlerweile vierte Album „ism“ seines hochkarätig besetzten Quartetts: Musik, die noch origineller, interessanter und bunter ist als je zuvor!

Seit seiner Debüt-CD wird das Jens Düppe Quartett als „a leading light for modern jazz“ (Midwest Record) und „bester europäischer Jazz“ (Jazzpodium) gefeiert. Und seine Live-Auftritte sind dermaßen stark, dass die Presse von „atemberaubenden Klangabenteuern“ (Holsteinischer Courier) oder schlicht „Happenings“ (Westfälische Nachrichten) schwärmt. Diesmal mit auf der Bühne: Francesco Bearzatti, einer der prägenden Impulsgeber der italienischen Jazzszene.

Jens Düppe – Schlagzeug, Elektronik, Komposition

Lars Duppler – Piano

Francesco Bearzatti – Saxophon

Christian Ramond – Kontrabass