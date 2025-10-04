Wenn Jens Huthoff & Band die Bühne betreten, ist Gänsehaut garantiert:

Mitreißender Deutschrock, handgemachter Sound und echte Emotionen sorgen für ein unvergessliches Live-Erlebnis. Frontmann Jens überzeugt mit markanter Stimme und starker Ausstrahlung – das Publikum ist sofort dabei. Ob kraftvolle Rockhymnen oder gefühlvolle Momente: Jeder Song wird mit Leidenschaft gespielt und bleibt im Kopf. Hier ist nichts aufgesetzt – alles ist echt, laut und voller Energie.