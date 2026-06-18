Jens Loh feat. Nicole Metzger

Im Mittelpunkt steht die Essenz des Songs. Ohne große Arrangements, ohne stilistische Grenzen – nur Stimme im lebendigen Dialog mit einem klassischen Jazzklaviertrio. Doch in dieser Reduktion pulsiert es: Rhythmus wird hörbar im Atem, im Anschlag, im feinen Zusammenspiel. Groove entsteht nicht durch Lautstärke, sondern durch Timing, Spannung und Vertrauen.

Nicole Metzgers nuancenreiche Stimme erzählt Geschichten mit warmer Tiefe, mit feiner Verletzlichkeit und kraftvoller Klarheit. Begleitet wird sie von Jean-Yves Jung am Klavier, Jens Loh am Bass und David Giesel am Schlagzeug. Ihr Repertoire bewegt sich frei zwischen Soul, Blues und ausgewählten Jazzklassikern des Great American Songbooks.

Besetzung: Nicole Metzger (voc); Jean-Yves Jung (p); Jens Loh (db); David Giesel (dr)