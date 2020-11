Jens Neutag

Die Welt rückt zusammen. Aber der Mensch fühlt sich trotz Dating-Apps mehr und mehr allein. Und zwar so stark, dass er freiwillig Kuschelpartys besucht. Und um ein wenig körperliche Nähe zu spüren, läßt er sich dort freiwillig von rabiaten Fliesenlegern den Rücken kraulen.

Und genau so funktioniert auch die große Politik. Nur ohne kuscheln. Wer nur einmal unsere Bundesminister in einer Kabinettsitzung im Streit der Selbstsüchtigen beobachtet hat, den wundert es nicht, dass dort eine Stimmung herrscht wie in einer Fördergruppe für ADHS-Geplagte.

„Allein - ein Gruppenerlebnis.“ ist eine kabarettistische Reise zum inneren Ich, eine treffsichere Bestandsaufnahme von Politik und Gesellschaft und es löst ein, was gutes Kabarett einlösen sollte: denken und lachen auf höchsten Niveau.

Presse: Eine echte Entdeckung von der sich die meisten Fernseh-Comedians eine dicke Scheibe abschneiden sollten.

Aufführungslänge etwa 60-70 Minuten ohne Pause. Der Eintritt ist ab 19:30h möglich. Sie werden an Ihren Platz gebracht und dort auch auf Wunsch mit Getränken bedient. Eine Mund- Nasenschutzbedeckung muss laut aktueller Verordnung die ganze Zeit getragen werden. Wir lüften einmal während der Veranstaltung und haben 2 professionelle Luftreiniger im Einsatz. Maximale Besucher*innenzahl: 30.