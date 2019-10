Jens Thomas - Goethe! Gesang der Geister

Allein mit Stimme und Klavier, dessen Klangkörper er auch als Perkussionsinstrument nutzt, verwandelt Jens Thomas Goethes zweihundert Jahre alte Lyrik in den Klang unserer Zeit. In einem musikalischen Spannungsfeld aus Singer/Songwriter-Pop, Rap und Kunstliedsplittern eröffnen die Lieder dem Zuhörer eine neue Sichtweise auf die klassische Lyrik.

Jens Thomas singt, „als sei er ein Medium, das unterschiedlichen Persönlichkeiten von der Sopranistin bis zum Obertonsänger vorübergehendes Asyl bietet. In seiner Musik ist Thomas ein Ekstatiker, der Töne und Geschichten in einen Strom des Gefühls verwandeln kann. Thomas stellt mit Oktavumfang, Kopfstimme, Obertongesang und Bassgeknurre jeden zweiten Stimmkünstler in den Schatten.“ Hannoversche Allgemeine Zeitung

Jens Thomas, Träger des SWR Jazzpreises, veröffentlichte nach seinem Jazzstudium als Pianist mehrere Alben u.a. „Plays Ennio Morricone“ und „A Tribute To AC/DC“. Als er von 2003-2012 in der legendären „Othello“ Inszenierung von Luk Perceval an den Münchner Kammerspielen live die Bühnenmusik improvisierte, entdeckte er seine Stimme und wandelte sich zum Sänger, Songwriter und Performancekünstler. Seit 2013 ist Thomas vor allem mit dem Schauspieler Matthias Brandt und ihren eigenen Wort-Musik-Collagen auf den großen Theaterbühnen zu erleben.7