Jens Wawrczeck liest: Die Vögel

Von Daphne du Maurier. Verfilmt von Alfred Hitchcock.

England, an der Küste. Eine große Zahl Vögel versammelt sich über der See und verhält sich äußerst eigenartig... „Die Vögel“, bekannt durch die legendäre Verfilmung von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1963, ist der Titel einer Kurzgeschichte der englischen Schriftstellerin Daphne du Maurier. Der Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher Jens Wawrczeck erlangte mit seiner Rolle als Detektiv Peter Shaw in der Hörspielserie „Die drei ???“ einen Kultstatus, der bis heute anhält. Gemeinsam mit Jan Peter Pflug am Theremin präsentiert er in Feuchtwangen einen Abend voller Hochspannung: „Es ist mucksmäuschenstill im Saal ... Wawrczeck weiß, wie man über Sprache Spannung erzeugen kann ... und Gänsehautgefühl.“ (Hamburger Abendblatt).