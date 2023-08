Jenseits der bekannten Physik

Die Realität, so die gängige Auffassung, wird von Naturgesetzen geregelt, die letztlich alles erklären können. Doch dieses Bild trügt.

Viele grundlegenden Fragen sind noch immer unbeantwortet. Und die neuesten Erkenntnisse der Quantentheorie weisen sogar darauf hin, dass es eine Realität jenseits unserer Vorstellung von Raum und Zeit gibt.

Virtuos und verständlich eröffnet Gerd Ganteför neue Einblicke in Unstimmigkeiten und Unerklärliches. Hinzu kommt seine besondere Fähigkeit, anspruchsvolle Themen wie Quantenphysik oder Kernfusion anschaulich und unterhaltsam zu erklären. Dabei will er die Zuhörer nicht bekehren, sondern neutral informieren. Er überlässt es dem Zuhörer, sich selbst ein Urteil zu bilden.

Prof. Ganteför, geb 1956, ist Experimentalphysiker und beschäftigte sich vornehmlich mit Nanotechnologie. Er schloss sein Studium an der Universität Münster mit einem Diplom der Astrophysikund ab, promovierte später an der Universität Bielefeld . Dem Gebiet der Nanotechnologie blieb er als Postdoktorand in den USA sowie während seiner Habilitation am Forschungszentrum Jülich treu. 1997 wurde er an die Universität Konstanz berufen , an der er bis zum Ende seiner Dienstzeit 2022 forschte und lehrte. Zwischenzeitlich arbeitete er an der Johns Hopkins Universität in Baltimore als Honorarprofessor. Nebenbei ist er Buchautor, Youtuber mit 60.000 Abonnenten, Unternehmer und Redner. Sein neuestes Buch „Das rätselhafte Gewebe der Wirklichkeit“ ist ein Spiegel-Bestseller.