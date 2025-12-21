Jenseits der Körperübungen

Die Philosophie des Yoga und seiner tieferen Natur

bis

Kulturkneipe Gleis 1 Kunstbahnhof Waldenburg Bahnhof, 74638 Waldenburg

Yoga wird heutzutage häufig als körperliche Fitnesspraxis genutzt, mit Asanas (Positionen), Pranayama (Atemübungen) und kurzen Meditationseinheiten. Diese Sichtweise des Yoga ist jedoch nur ein Aspekt, denn Yoga ist in Wirklichkeit eine Philosophie.

Es ist eines der sechs indischen Denksysteme, in denen seit Jahrtausenden grundlegende Fragen des menschlichen Daseins erforscht werden. An diesem Nachmittag werden wir Yoga neu erleben, in seiner ursprünglichen Essenz. Nach einer kurzen Einführung in die Philosophie des Yoga, werden wir uns mit seiner Praxis beschäftigen. Von der Atmung und Meditation zur Erkenntis.

Bitte mitbringen: Yogamatte, bequeme Kleidung, Decke.

CINZIA FARACI, KIrchberg - Waldbaden, Yogalehrerin, Coaching

www.cinzia.faraci.com

Gleis 1.jpg
bis
