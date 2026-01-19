Jenseits der Tränen

Dies ist die Geschichte einer Frau, die es verdient, in Worte gefasst zu werden. Anne war kein Wunschkind.

Und das gibt ihr ihre Mutter mit verletzenden Kommentaren immer wieder zu verstehen. Später, als Anne selbst Ehefrau und Mutter ist, erfährt sie von ihren Partnern psychische und sexualisierte Gewalt, bis sie sich schließlich nach Jahren der Unterdrückung befreien kann. Erika Pattis erzählt einfühlsam von Annes jahrzehntelangem Kampf gegen Einsamkeit, Traurigkeit und Verzweiflung und wie Anne es geschafft hat, das alles hinter sich zu lassen. Der Roman beruht auf wahren Begebenheiten aus dem Leben von Susanne Schwarz, die viele Jahre bei der Stadt Walldorf angestellt war und an diesem Abend auch anwesend sein wird. Erika Pattis, geboren 1980 in Bozen, ist heute als Unternehmensberaterin tätig und widmet sich vor allem der Zusammenarbeit mit Menschen.