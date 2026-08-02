Jenseits der Utopie? Zukunft trotzdem denken und gestalten

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagefindet ein Bronnbacher Diskurs mit einem hochkarätig besetzten Podium statt.

Es knirscht in der Welt: Kriege, Klimawandel, Wirtschaftskrise, bröckelnde Demokratien – gefühlt scheinen alle nur noch auf das Ausbleiben der ganz großen Katastrophe zu hoffen. Aber Schockstarre hilft ja nicht weiter, und so diskutiert ein hochkarätig besetztes Panel im Rahmen der Reihe Bronnbacher Diskurs darüber, wie sich Zukunft heute denken und gestalten lässt.

Unsere Gäste: Philosoph und Kulturstaatsminister a.D. Julian Nida-Rümelin, der sich in seinem aktuellen Buch Der Epochenbruch fragt, ob wir auf dem Weg in eine neue Weltordnung sind. Armin Nassehi, Soziologe und Mitglied des Deutschen Ethikrats, fordert in Kritik der großen Geste, „anders über gesellschaftliche Transformation“ nachzudenken. Und Martina Klärle, Präsidentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, zeigt in Die kleine große Transformation, wie Energiewende und Klimaanpassung gelingen können. Gert Scobel, lange Jahre Moderator bei 3sat, führt durch diesen Abend, in dem es mehr um Science als um Fiction geht.

In Kooperation und mit freundlicher Unterstützung der Wittenstein Stiftung.

Einlass: Ab 18:00 Uhr